МИД России прокомментировал повторное оскорбление Вечного огня в Киеве

Министерство иностранных дел России прокомментировало инцидент с оскорблением Вечного огня в Киеве. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

То, что виновные до сих пор не найдены, по мнению МИД России, говорит либо о попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и «неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам». «И то, и другое вызывает серьезные опасения за будущее Украины, где мы сегодня наблюдаем расцвет неонацизма», — полагают в ведомстве.

В МИДе также призвали мировое сообщество обратить внимание на происходящее на Украине и осудить поведение неонацистов.

20 ноября вандалы залили Вечный огонь в Парке вечной славы украинской столицы цементом. Это было второе покушение на мемориал за месяц: такой же случай произошел 7 ноября. По этому поводу было возбуждено уголовное дело.