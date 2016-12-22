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МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде
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МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде
Общество, 00:57
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МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении главного управления МЧС по столице.

В ближайшие три часа в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и снегопад в восточной части Московской области. Такие погодные условия также ожидаются в первой половине дня во вторник, 21 ноября, отметили в ведомстве.

О том, что в ближайшие дни в Москве возможна гололедица также сообщал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд 20 ноября. Этому поспособствуют изменения в температуре воздуха и выпадение осадков, пояснил он в разговоре с РБК. К 22 ноября, как прогнозирует Вильфанд, будет усиление ветра. В этот день образуется «небольшой ледок даже при положительных значениях температуры», отмечал он.

По словам синоптика, со второй половины этой недели ожидается похолодание до минус 6 градусов, а также небольшой снег. Он добавил, что в ночь на 21 ноября температура воздуха понизится до минус 2 градусов, а днем во вторник достигнет плюс 2 градусов. ​В ночь на среду, 22 ноября, температура будет колебаться от минус 2 градусов до нуля, а также местами пройдет снег, заключил директор Гидрометцентра. 

Теги: Москва , МЧС , гололед , снегопад
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