В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что в ближайшие дни в Москве возможна гололедица. «Важно отметить, что местами [будет] гололедица. Условия скольжения будут выражены», — отметил он.
По словам синоптика, этому будут способствовать изменения в температуре воздуха и выпадение осадков. «При усилении ветра, чего мы ожидаем к 22 ноября, небольшой ледок образуется даже при положительных значениях температуры», — подчеркнул Вильфанд.
Синоптик добавил, что со второй половины этой недели ожидается похолодание до минус 6 градусов и небольшой снег.
По данным Гидрометцентра, днем 20 ноября температура воздуха в Москве будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов. Прогнозируются облачность и небольшие осадки. Ночью 21 ноября температура воздуха понизится до минус 2 градусов, а днем вновь достигнет отметки плюс 2 градуса. Уже во вторник прогнозируется образование гололедицы в Москве. Также ожидается облачность и небольшие осадки. И ночью, и днем 22 ноября температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до нуля градусов, местами пройдет небольшой снег.