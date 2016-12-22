Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти

По данным венгерской компании MOL, в российской нефти растет содержание серы, рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Это происходит из-за переброски в Китай более легкой нефти, предназначенной для Европы

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Зарубежные потребители российской нефти Urals, получающие ее по трубопроводу «Дружба», два раза с начала 2017 года пожаловались в Минэнерго на качество российской нефти из-за высокого содержания серы. Об этом журналистам после заседания Совета потребителей «Транснефти» сообщил ее вице-президент Сергей Андронов.

Одну из письменных жалоб, по словам Андронова, направила венгерская компания MOL, второго покупателя он не раскрыл. Топ-менеджер «Транснефти» утверждает, что на качество нефти жалуются не только в Восточной, но и в Западной Европе. ​С представителем MOL связаться не удалось, представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК, получало ли ведомство эти письма.

По словам Андронова, авторы жалоб не выдвигали никаких требований, а просто констатировали высокое содержание серы в российской нефти. Количество сернистой нефти на экспорт в западном направлении продолжит увеличиваться из-за роста экспорта легкой нефти в Китай, прогнозирует топ-менеджер: часть легкой нефти заберут с западных экспортных направлений, что увеличит процент содержания серы в нефти Urals, экспортируемой через «Дружбу» и Приморск.

Уровень содержания серы в нефти Urals, идущей по трубопроводу «Дружба», в 2018 году превысит текущую норму, сказал Андронов, выступая на Совете потребителей. «В 2014 году содержание серы в экспортной нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», составляло 1,61%, в 2018 году прогноз роста ее содержания — 1,8% при норме 1,75%», — отметил он. Предельный уровень содержания серы в нефти, поставляемой на российские НПЗ, остался неизменным с 2014 года — 1,65%, сказал Андронов, отметив, что это обусловлено необходимостью соблюдать технологические процессы на этих заводах.

«Транснефть» предложила Минэнерго и нефтяным компаниями в 2018–2020 годах разработать и утвердить новую концепцию качества нефти, где будут увеличены допустимые параметры содержания серы в экспортной нефти. По трубопроводам «Дружба» и «Усть-Луга» его планируется довести до 1,8%. В 2017 году в нефти «Дружбы» в среднем предусмотрено содержание 1,65% серы, говорится в материалах «Транснефти».

Качество российской нефти, предназначенной для экспорта, будет улучшено в 2019 году за счет уменьшения содержания серы, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. Но он сообщил, что он не видит смысла пересматривать текущие нормативы содержания серы в российской нефти. По его словам, восточное и западное направления нефти на экспорт будут содержать разное количество серы, но все будут укладываться в нормативы.

«Транснефть» и ряд нефтяных компаний предлагали выделить отдельный поток сернистой нефти через Усть-лугу под маркой Urals Heavy, чтобы такая нефть не ухудшала качества нефти Urals, однако решение об этом до сих пор не принято. По данным «Транснефти», поставка высокосернистой нефти в систему магистральных трубопроводов вырастет с 82,1 млн т в 2014 году до 86,6 млн т в 2017-м (по данным ЦДУ ТЭК и прогнозам «Транснефти», всего в 2014 году экспорт составил 221,6 млн т, а в 2017 году ожидается на уровне 238 млн т). В 2018 году доля высокосернистой нефти, поставленной на экспорт, составит 87,5 млн т, из них 71,8 млн т будет смешано с более легкой нефтью​.