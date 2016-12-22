Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,64 59,28 EUR Нал. 70,22 69,58 USD Бирж. 59,34 +0,26 EUR Бирж. 69,60 -0,05 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 8199,49 +182,55 ММВБ 2130,39 -0,07% РТС 1128,72 -0,33% Brent 62,14 -0,92% DJIA 23429,88 +0,31% Nasdaq 6787,15 +0,06% FTSE 7389,46 +0,12%
Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти
Лента новостей
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 23:01, Политика Reuters сообщил о старении политической элиты в России 22:57, Политика Партнер Ксении Собчак по ресторанному бизнесу подал в суд на Ginza 22:36, Бизнес В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке 22:27, Общество Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов 22:14, Финансы При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек 22:08, Общество В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова школьника в бундестаге 21:59, Общество Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team 21:51, Общество АЛРОСА заявила о готовности продать газовые активы ниже балансовой цены 21:45, Бизнес Счет в столбик: как семья полковника Захарченко хранила и берегла «клады» 21:43, Общество МВД проверит сообщения о напавших в Петербурге с криками «ФСБ!» бандитах 21:36, Общество Прокурор назвал даты отъезда из России матери и сестры Захарченко 21:23, Общество К чему приведет провал переговоров о создании коалиции в Германии 21:14, Политика В Петербурге прошли обыски у бывшего ректора Аграрного университета 21:12, Общество В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея 20:56, Общество Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти 20:39, Бизнес При взрыве на металлургическом заводе в Бельгии погиб один человек 20:38, Общество Меркель заявила об отсутствии причин для своей отставки 20:35, Политика В Петербурге выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра «Зенит Арены» 20:23, Бизнес Россия запретила крупнейшему импортеру поставки свинины и говядины 20:17, Бизнес Путин призвал учесть возможность сдерживания угроз в программе вооружений 20:13, Политика IIHF пригрозила КХЛ санкциями за запрет на участие игроков в Олимпиаде 20:11, Спорт Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины 20:08, Политика Тиньков продаст акции своего банка на $236 млн 19:58, Финансы Экологи пожаловались Чайке на проект очистки Байкала на 5,9 млрд руб. 19:54, Бизнес МИД России сообщил об обстреле российского посольства в Дамаске 19:44, Политика Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге 19:37, Общество Девелоперская компания ВТБ решила уйти с Лондонской биржи 19:35, Бизнес
Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти
Бизнес, 20:39
0
Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти
По данным венгерской компании MOL, в российской нефти растет содержание серы, рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Это происходит из-за переброски в Китай более легкой нефти, предназначенной для Европы
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Зарубежные потребители российской нефти Urals, получающие ее по трубопроводу «Дружба», два раза с начала 2017 года пожаловались в Минэнерго на качество российской нефти из-за высокого содержания серы. Об этом журналистам после заседания Совета потребителей «Транснефти» сообщил ее вице-президент Сергей Андронов.

Одну из письменных жалоб, по словам Андронова, направила венгерская компания MOL, второго покупателя он не раскрыл. Топ-менеджер «Транснефти» утверждает, что на качество нефти жалуются не только в Восточной, но и в Западной Европе. ​С представителем MOL связаться не удалось, представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК, получало ли ведомство эти письма.

По словам Андронова, авторы жалоб не выдвигали никаких требований, а просто констатировали высокое содержание серы в российской нефти. Количество сернистой нефти на экспорт в западном направлении продолжит увеличиваться из-за роста экспорта легкой нефти в Китай, прогнозирует топ-менеджер: часть легкой нефти заберут с западных экспортных направлений, что увеличит процент содержания серы в нефти Urals, экспортируемой через «Дружбу» и Приморск.

Уровень содержания серы в нефти Urals, идущей по трубопроводу «Дружба», в 2018 году превысит текущую норму, сказал Андронов, выступая на Совете потребителей. «В 2014 году содержание серы в экспортной нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», составляло 1,61%, в 2018 году прогноз роста ее содержания — 1,8% при норме 1,75%», — отметил он. Предельный уровень содержания серы в нефти, поставляемой на российские НПЗ, остался неизменным с 2014 года — 1,65%, сказал Андронов, отметив, что это обусловлено необходимостью соблюдать технологические процессы на этих заводах.

«Транснефть» предложила Минэнерго и нефтяным компаниями в 2018–2020 годах разработать и утвердить новую концепцию качества нефти, где будут увеличены допустимые параметры содержания серы в экспортной нефти. По трубопроводам «Дружба» и «Усть-Луга» его планируется довести до 1,8%. В 2017 году в нефти «Дружбы» в среднем предусмотрено содержание 1,65% серы, говорится в материалах «Транснефти».

Качество российской нефти, предназначенной для экспорта, будет улучшено в 2019 году за счет уменьшения содержания серы, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. Но он сообщил, что он не видит смысла пересматривать текущие нормативы содержания серы в российской нефти. По его словам, восточное и западное направления нефти на экспорт будут содержать разное количество серы, но все будут укладываться в нормативы.

«Транснефть» и ряд нефтяных компаний предлагали выделить отдельный поток сернистой нефти через Усть-лугу под маркой Urals Heavy, чтобы такая нефть не ухудшала качества нефти Urals, однако решение об этом до сих пор не принято. По данным «Транснефти», поставка высокосернистой нефти в систему магистральных трубопроводов вырастет с 82,1 млн т в 2014 году до 86,6 млн т в 2017-м (по данным ЦДУ ТЭК и прогнозам «Транснефти», всего в 2014 году экспорт составил 221,6 млн т, а в 2017 году ожидается на уровне 238 млн т). В 2018 году доля высокосернистой нефти, поставленной на экспорт, составит 87,5 млн т, из них 71,8 млн т будет смешано с более легкой нефтью​.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: экспорт нефти , Минэнерго РФ , "Транснефть" , MOL
Главное
Россия запретила крупнейшему импортеру поставки свинины и говядины Бизнес
Материалы по теме
«Транснефть» спрогнозировала рост экспорта нефти до 242,4 млн т Бизнес
Глава ЛУКОЙЛа пожаловался Дворковичу на плохое качество нефти Экономика
Венгрия расплатилась с "Сургутнефтегазом" за 21,2% акций MOL Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку