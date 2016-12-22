«Транснефть» спрогнозировала рост экспорта нефти до 242,4 млн т

«Транснефть» прогнозирует рост экспорта нефти из России в 2018 году до 242,4 млн т. Об этом журналистам заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, передает «Интерфакс».

По словам Андронова, такая оценка дана на основании текущих заявок нефтяных компаний. Он также отметил, что крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» не уведомляла «Транснефть» о сокращении экспорта в случае продления соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию нефтяных цен.

По итогам 2017 года «Транснефть» планирует экспортировать 238 млн т нефти.

По данным Росстата, добыча нефти (включая газовый конденсат) в России за январь—октябрь выросла на 0,2% в годовом выражении. В октябре этот показатель составлял 46,5 млн т (на 2,1% меньше показателя за октябрь 2016 года).