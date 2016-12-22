Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро

Схема движения транспорта в районе Сокольнической площади в Москве изменится из-за строительства станции метро «Стромынка». С 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года площадь будет закрыта. Об этом сообщает сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
В связи с этим в районе площади введут одностороннее движение на участке улицы Старослободской — от улицы Шумкина до Сокольнического Вала; на улице Маленковской — от Сокольнического Вала до улицы Шумкина; на Сокольнической Слободке — между улицами Русаковская и Сокольнический Вал.
ЦОДД введет двустороннее движение на участке Песочного переулка на отрезке между Сокольнической Слободкой и Сокольнической площадью, а также в четвертом Полевом переулке от Сокольнической площади до второго Полевого переулка. Данные изменения будут действовать до конца 2019 года.
С 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынка закроют проезд по двум полосам из четырех.
ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в Сокольниках и просит граждан пользоваться общественным транспортом или ездить на личном автомобиле во внепиковые часы.