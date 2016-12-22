Президент Германии назвал ситуацию в правительстве сложнейшей за 70 лет

Провал предварительных переговоров по формированию правительства привел Германию к ситуации, которой не было уже несколько десятилетий. Такое мнение высказал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, передает «РИА Новости».
«Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет. Это ставит политические партии перед еще большими вызовами», — подчеркнул президент.
Ранее Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вышла из переговоров о создании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и «Зелеными». Если бы договоренность была достигнута, объединение получило бы 393 из 709 мандатов в парламенте (55% голосов). Без либералов оставшиеся участники переговоров смогут получить только 44%, что не обеспечит большинства.
Если бы ХДС/ХСС объединился с Социал-демократической партией Германии (СДпГ), он также мог бы получить большинство (399 кресел, 56%), однако от такого варианта отказались социал-демократы.