МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым 18 ноября. Украинское внешнеполитическое ведомство считает это нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, «циничным и демонстративным пренебрежением» Россией общепризнанных норм международного права. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Киев считает Крым и Севастополь «неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах».

Путин 18 ноября посетил Ялту, где открыл памятник Александру III. Император умер в этом городе в 1894 году. На церемонии Путин назвал императора «выдающимся государственным деятелем» и патриотом». «Он [Александр III] считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, <...> сохранять самобытность», — отметил президент.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина не признает итоги голосования и считает Крым временно оккупированной территорией.