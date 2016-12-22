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Яровая назвала борьбу за равенство полов причиной «девальвации» женщин
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Яровая назвала борьбу за равенство полов причиной «девальвации» женщин
Общество, 16:22
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Яровая назвала борьбу за равенство полов причиной «девальвации» женщин

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что российским женщинам не нужно бороться за гендерное равенство, так как это означало бы отказ от имеющихся у них привилегий. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство значит отказаться от своих привилегий», — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы. Она добавила, что такая позиция удивляет ее зарубежных коллег.

К привилегиям, по словам Яровой, относятся «обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание».

Борьба за равенство полов, как полагает депутат, привела к «девальвации» положения женщин в обществе. «С одной стороны, оно, как им [Европе] кажется, было поднято на высоту в утверждении каких-то прав, но на самом деле, по факту это приводит к тому, к чему приводит. В конечном счете у них исчезает «беременная женщина» и появляется «беременный человек», — заявила Яровая.

В октябре СМИ сообщили, что британский парламент попросил скорректировать документы ООН, убрав оттуда термин «беременные женщины», чтобы «не исключать трансгендеров». Сообщалось, что планируется ввести понятие «беременные люди». Российские парламентарии раскритиковали эту идею.

Теги: закон , Ирина Яровая , гендер
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