ФАС отказалась возбуждать дело о ценах на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба проверила цены на iPhone X в России и не нашла оснований для возбуждения дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС сочла, что одинаковая стоимость модели у разных продавцов на старте продаж может быть причиной повышенного спроса, который превышает предложение.

«По истечении некоторого времени после выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone степень дифференциации розничных цен возрастает», — считают в ведомстве.

Продажи iPhone X стартовали в России 3 ноября. Самый дешевый смартфон стоил около 80 тыс. руб. Жалоба на возможный ценовой сговор поступила от частного лица в этот же день.

Ранее ФАС признавала российскую «дочку» Apple виновной в координации цен на шесть моделей смартфона (iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus) у реселлеров и завела на нее административное дело.

В результате ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple на 1,75 млн руб. Кроме того, ведомство назначило штраф в 20 тыс. руб. менеджеру по работе с розничными сетями ООО «Эппл Рус», который координировал экономическую деятельность реселлеров iPhone в России, сообщал ТАСС.