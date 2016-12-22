Глава Киргизии подарил журналисту свои часы

Алмазбек Атамбаев (Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики)

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время пресс-конференции в резиденции «Ала-Арча» подарил свои часы главному редактору газеты «Де Факто» Амантуру Мусагулову. Об этом сообщает агентство «АкиPress».

Во время пресс-конференции Мусагулов поблагодарил Атамбаева за работу и рассказал о приснившемся накануне сне, в котором президент подарил ему часы. «Я хочу попросить ваши часы на память», — сказал журналист. Атамбаев выполнил его просьбу. «Спасибо, что не попросил костюм», — пошутил глава Киргизии. На часах имеется надпись «Айкол Манас», что значит «Манас великодушный» (имя главного героя одноименного киргизского эпоса).

Алмазбек Атамбаев​ вручает свои часы Амантуру Мусагулову (Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики)

Также на пресс-конференции Атамбаев заявил, что после истечения президентского срока намерен «отоспаться и уехать куда-нибудь». «Были очень трудные дни, когда страна была и на грани распада, и такие дни были, что на грани войны. Об этом даже вспоминать трудно», — отметил президент.

После отдыха Атамбаев намерен начать подготовку членов Социал-демократической партии Киргизии в преддверии выборов в парламент в 2020 году. Сам Атамбаев был главой партии с 1993 по 2011 год. «Я не собираюсь стать председателем парламента или правительства, даже депутатом, но номером один буду», — подчеркнул он. Он также выступил против досрочных выборов в парламент и призвал избирать его не на пять лет, а на четыре года.