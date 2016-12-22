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Глава Киргизии решил «отоспаться» после окончания президентского срока
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Глава Киргизии решил «отоспаться» после окончания президентского срока
Политика, 08:44
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Глава Киргизии решил «отоспаться» после окончания президентского срока

После окончания президентского срока глава Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует «отоспаться и уехать куда-нибудь». Об этом сообщает агентство «АкиPress».

По его словам, он чувствует «большое облегчение» в связи с завершением своей работы на посту президента республики. «Для меня это были очень долгие и тяжелые шесть лет, и было очень много бессонных ночей и фактически все время работать приходилось», — отметил Атамбаев.

Он подчеркнул, что врачи диагностировали у него «хроническую усталость». «Были очень трудные дни, когда страна была и на грани распада, и такие дни были, что на грани войны. Об этом даже вспоминать трудно», — признался Атамбаев.

Он также сообщил, что планирует заняться подготовкой членов Социал-демократической партии Киргизии перед выборами в парламент в 2020 году. «Я не собираюсь стать председателем парламента или правительства, даже депутатом, но номером один буду», — отметил Атамбаев.

По его словам, он хочет сам «подобрать состав» социал-демократов. Атамбаев возглавлял партию с 1993 года, но после избрания на пост президента в 2011 году сложил с себя обязанности председателя.

Вместе с тем глава Киргизии выступил против досрочных выборов в парламент в 2020 году. «В будущем парламент нужно избирать <…> на четыре года. Пять лет для парламента многовато. Может быть, уже тогда и президента на пять лет избирать», — считает Атамбаев.

Инаугурация нового президента Киргизии пройдет 24 ноября. Президентские выборы прошли в республике 15 октября, в них приняли участие 56% от общего числа избирателей (3,25 млн человек). По данным киргизской ЦИК, 55,93% голосов получил экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его основной соперник, лидер партии «Республика-Ата Журт» Омурбек Бабанов заручился поддержкой 33,2% избирателей.

Новому главе Киргизии предстоит восстанавливать отношения с Казахстаном, так как за неделю до инаугурации Атамбаев разорвал шесть отношений с Астаной. Речь идет о соглашениях по развитию сотрудничества между двумя республиками в условиях евразийской экономической интеграции, а также о техническом содействии и материальной помощи.

Теги: Киргизия , Алмазбек Атамбаев
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