Неизвестный открыл стрельбу на парковке в Днепре

В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестный в балаклаве открыл стрельбу по группе людей. Об этом сообщает украинское издание «Информатор».

По словам пострадавших, инцидент произошел на парковке. Они стояли рядом с автомобилем ВАЗ 2109 и пили кофе. Примерно в 20 м от них остановился BMW, из него вышел мужчина в балаклаве и стал стрелять из помповой винтовки.

В результате происшествия были ранены четыре человека. На месте стрельбы полицейские обнаружили шесть гильз. Нападавший скрылся.