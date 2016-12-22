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Cirque Du Soleil опроверг участие артистов в банкете в «Москва-Сити»
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Cirque Du Soleil опроверг участие артистов в банкете в «Москва-Сити»
Общество, 11:33
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Cirque Du Soleil опроверг участие артистов в банкете в «Москва-Сити»

Артисты Cirque du Soleil не присутствовали на мероприятии в ресторане Crystall Ball Room, завершившемся перестрелкой. Об этом РБК заявила PR-директор цирка Екатерина Бюшгенс.

«С какой стати они [артисты цирка] там должны были присутствовать? Артистами Cirque du Soleil называют много кого, никакого шоу в Москве нет. Я не знаю состав гостей этого мероприятия», — заявила она.

17 ноября возле ресторана, расположенного на территории комплекса «Москва-Сити», произошла перестрелка. Ее участниками стали посетители, сотрудники частного охранного предприятия и вольнонаемные работники вневедомственной охраны. Шесть человек были ранены, нападавшие скрылись. Сообщалось, что причиной стрельбы стал автомобиль, припаркованный у входа в подъезд башни «Око».

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Общество

По словам двух источников РБК, в ресторане отмечалось 50-летие предпринимателя Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам как Павлик. Согласно материалам дела, вести программу должен был Валдис Пельш, а выступать — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская и артисты Cirque du Soleil. Директор Меладзе Сергей Лупов заявил, что певец не присутствовал в «Москва-Сити» в момент происшествия, так как выступал на мероприятии в другом городе. Директора других упомянутых артистов от комментариев отказались.

Вечером полиция задержала четверых участников перестрелки. На следующий день были остановлены Land Cruiser, в котором находился один из подозреваемых, и еще одна машина с двумя предположительными участниками конфликта.

Теги: Москва , перестрелка , Cirque du Soleil
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