«Роснефть» поставит китайской CEFC до 60,8 млн т нефти за пять лет

«Роснефть» поставит китайской CEFC, которая приобретает 14,2% ее акций, до 60,8 млн т нефти за пять лет, или 12,16 млн т ежегодно. Такое решение принял совет директоров «Роснефти» 17 ноября, следует из сообщения российской компании.
Поставки начнутся с 1 января 2018 года.
Размер сделки в денежном выражении не определен, потому что зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении, так как цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок на нефть, действующих в период соответствующей поставки. Но «исходя из текущих макропараметров» стоимость контракта составит не менее 14,01% стоимости активов компании, которые на 30 сентября составили 10,197 трлн руб. Таким образом, речь о сумме не менее 1,43 трлн руб.
Пятилетний контракт на поставку нефти «Роснефть» и CEFC заключили еще в начале сентября. А 19 октября исполнительный директор CEFC Ли Юнг говорил, что в рамках этого контракта китайская компания будет закупать лишь 10 млн т нефти ежегодно.