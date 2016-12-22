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В Омске медикам пришлось отстреливаться от родственника пациентки
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В Омске медикам пришлось отстреливаться от родственника пациентки
Общество, 10:38
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В Омске медикам пришлось отстреливаться от родственника пациентки

В Омске возбуждено уголовное дело по факту конфликта между врачом скорой помощи и знакомыми пациента. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. Пьяный 20-летний сын пациентки ударил 59-летнего медика по лицу и сломал ему нос. Водитель скорой помощи достал травматический пистолет, выстрелил три раза и при этом попал в друга дебошира, который тоже был нетрезв и участвовал в конфликте. Уточняется, что оба злоумышленника ранее были судимы.

Прибывшие по вызову врача сотрудники Росгвардии задержали хулиганов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Следственный комитет выясняет подробности случившегося.

Теги: хулиганство , скорая помощь , Омск
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