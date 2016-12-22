В Рязани проведут проверку после нападения на врача в травмпункте

Доследственную проверку проводит СКР по Рязанской области после нападения на врача-травматолога в рязанской поликлинике. Сообщение размещено на сайте ведомства.
Поздним вечером 18 ноября в травмункт ГБУ РО «Поликлиника N2» города Рязань за медицинской помощью обратилась женщина.
Врач-травматолог оказал ей первую помощь и вызвал «Скорую помощь» для транспортирования пациентки в специализированное медицинское учреждение.
«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения знакомый пациентки с угрозами набросился на врача и повалил его на пол. Усмиряли разбушевавшегося рязанца пациенты травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции», — говорится в сообщении ведомства.
В феврале в Мосгордуме обсуждался законопроект об ужесточении наказания за нападение на медицинских работников.
Согласно законопроекту, разработанному столичными депутатами, за нападения на медиков будут наказывать штрафом до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за 18 месяцев. Предлагаются и санкции в виде лишения свободы. Если жизнь врача оказалась в опасности, нападавший может получить до 12 лет тюрьмы, при покушении на доктора — от 12 до 20 лет. Если медик погиб, виновнику грозит пожизненное заключение.
Всего, по данным депутатов, в прошлом году в России совершено более 1200 нападений на работников скорой помощи, в Москве — более 200. При этом точной статистики никто не ведет, а она необходима, утверждают в столичном парламенте. В Мосгордуме связывают нападения на врачей с отменой вытрезвителей.