Солдатам армии США в Японии запретили употреблять алкоголь

Солдатам армии США, дислоцированным в Японии запрещено употреблять алкоголь после того, как один из военнослужащих, находясь в состоянии опьянения, стал виновником аварии на Окинаве. Официальное распоряжение было опубликовано пресс-службой американских сил в Японии (USFJ).

​«Для военнослужащих США на Окинаве с настоящего момента вводятся ограничения. До последующих указаний употребление алкоголя запрещено. Это относится как к местам проживания, так и к публичным местам, таким как бары, клубы и отели», — говорится в распоряжении.

Аналогичные ограничения вводятся и для тех военнослужащих, которые находятся в Японии за пределами Окинавы. «Мы стремимся быть хорошими соседями с обществом, которое нас приняло, и мы благодарны за поддержку, которую мы получаем от них каждый день», — подчеркивается в тексте документа.

Авария с участие военнослужащего армии США на Окинаве произошла накануне, 19 ноября. Морской пехотинец, управлявший грузовиком, выехал на перекресток на красный свет и врезался в небольшой фургон. Водитель-японец в результате столкновения погиб. В крови американца было обнаружено трехкратное превышение допустимой дозы алкоголя.

Остров Окинава является местом дислокации двух крупнейших американских военных баз в Японии. Армия США присутствует на территории страны по соглашению о взаимном взаимном сотрудничестве и безопасности, содержание американских военных в значительной мере оплачивается самим Токио. Численность военного контингента США в Японии превышает 50 тыс. человек.