На Окинаве человек погиб после аварии с военным грузовиком США
Общество, 08:01
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На Окинаве человек погиб после аварии с военным грузовиком США
На Окинаве один человек погиб в результате аварии с грузовиком, принадлежащим армии США. Об этом сообщает NHK.
Авария произошла в городе Наха (административный центр южной префектуры Окинава). По словам очевидцев, управлявший грузовиком морской пехотинец выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Находящийся за рулем японец скончался в больнице от полученных травм.
Тест показал, что количество алкоголя в крови американца превышало допустимые пределы в три раза.
На Окинаве находятся две крупнейшие военные базы США в Японии: «Кадена» и «Футемма». На них размещены до 70% американских военных объектов в стране.