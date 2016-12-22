ВМС Аргентины не смогли найти пропавшую подлодку по полученным сигналам

Попытки установить местонахождение потерянной в Южной Атлантике подлодки San Juan по полученным со спутника сигналам ни к чему не привели, сообщили в ВМС Аргентины. Поиск моряков осложняют восьмиметровые волны и непогода

Фото: Vicente Robles / AP

Аргентинские военные зафиксировали сигналы от пропавшей в Атлантике подлодки San Juan, однако они не помогли обнаружить моряков. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель ВМС страны Габриэль Галеасси.

«Мы проанализировали эти сигналы, которые, как нам известно, были неустойчивыми и слабыми. Они не помогли определить местоположение на карте, чтобы помочь нам в поисках», — рассказал он.

Американская компания-оператор спутниковой связи Iridium Communications Inc. также прокомментировала сообщения о полученных семи сигналах. В компании пояснили, что в последний раз подлодка выходила на связь через сеть Iridium в день пропажи, 15 ноября. Полученные после этого сигналы, по мнению оператора, не принадлежат пропавшей субмарине. В Iridium Communications предположили, что они могли исходить от других кораблей в этом районе, в том числе и от тех, которые участвуют в поисках.

К поискам подлодки San Juan, на которой находятся 44 человека, подключилась авиация Бразилии, Великобритании, США и Чили. Как сообщает телеканал Todo Noticias, из США в Аргентину на самолетах C-130 уже были доставлены два глубоководных аппарата для поиска субмарины. Глубина их погружения может достигать 600 м. Сейчас в поисках San Juan принимают участие шесть самолетов и 11 кораблей различных стран. Аргентинские военные опубликовали фотографии, сделанные с одного из поисковых самолетов. На нем видно, что в зоне поисков сохраняется сильное волнение.

Работа спасателей и военных осложняются плохими погодными условиями в Южной Атлантике. Из-за сильных волн затруднена работа эхолокаторов, с помощью которых ведется поиск субмарины на дне. Высота волн достигает восьми метров. При этом поиски подлодки ведутся в зоне на расстоянии до 1 тыс. км от побережья. В своем Twitter ВМС Аргентины разместили карту зоны поисков субмарины.

В ВМС Аргентины подчеркивают, что запасов воздуха на подлодке может хватить на 90 дней, также на San Juan было достаточно пресной воды и питания. Поэтому шансы найти экипаж подлодки живыми сохраняются.

Субмарина San Juan ВМС Аргентины пропала в среду, 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. Она следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. В воскресенье, 19 ноября, стало известно о сигналах, предположительно полученных с подлодки по спутниковой связи.