На авторынке в Санкт-Петербурге произошел пожар

На авторынке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщает портал 78.ru. По данным местной администрации, в результате происшествия пострадали восемь микроавтобусов.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 01:12. «Горели по всей площади два микроавтобуса, при этом у трех рядом припаркованных микроавтобусов выгорели моторные отсеки и у одного обгорели пластиковые детали», — говорится в сообщении ведомства. Пожар был ликвидирован в 01:40, сообщений о пострадавших нет.

Видео с места пожара было опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, как сильный огонь охватил несколько стоящих рядом автомобилей.

В администрации Красногвардейского района сообщили, что от огня пострадали восемь автомобилей, ущерб оценивается в 3,5 млн руб. Все машины были недавно выставлены на продажу.

На севере Москвы 18 ноября загорелся склад. Площадь пожара составила 400 кв.м.