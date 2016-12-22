На севере Москвы загорелся склад на площади 400 кв. м

На севере Москвы в здании складского комплекса произошел пожар. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Возгорание произошло в здании складского компекса по улице Милашенкова, дом 4Б.
Информации о пострадавших не поступало.
«В 13 часов поступила информация о загорании на улице Милашенкова дом 4 Б на складском здании. По прибытии пожарных было установлено возгорание около 400 кв. м. в 13:31 был объявлен ранг пожара номер два, высылка дополнительных пожарных подразделений на тушение», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
По данным собеседника агентства, в 14:01 ранг номер два был отменен пожар локализован на площади 400 кв. м, информации о пострадавших не поступало», — отметил собеседник РБК.