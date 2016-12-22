Самолет-разведчик США совершил облет Калининградской области

Самолет-разведчик ВВС США произвел полет в непосредственной близости от границ Калининградской области. Об этом сообщает в своем Twitter сервис MilRadar, отслеживающий перемещение военных самолетов.

Согласно данным сервиса самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, бортовой номер 62-4132, утром 19 ноября вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, на которой базируются части американских ВВС в Европе. После этого он направился на восток, через воздушное пространство Нидерландов и Германии.

Из изображения трека самолета на карте видно, что после вхождения в воздушное пространство Польши он направился к Калининградской области, после чего совершил облет российской границы с юга и запада, вдоль линии побережья.

RC-135W — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России. Так, в феврале по схожему маршруту в районе Калининградской области пролетел другой самолет подобного типа. Полеты самолетов-разведчиков по этому же маршруту фиксировались и летом. Тогда же ВВС США производили слежение за российскими базами в Сирии и в районе Крыма. Для этого они использовали авиабазу Суда-бей на греческом острове Крит.