Кадыров связал нападение на пост в Чечне с зарубежными спецслужбами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram раскрыл подробности нападения боевиков на пост полиции в Чечне. По его словам, напавшие были завербованы из-за рубежа.

Кадыров уточнил, что боевики вначале бросили в полицейских гранату, после чего открыли по ним огонь. «Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления», — сообщил глава республики.

Кадыров назвал напавших на полицейских «молодыми людьми без роду и племени» и заявил, что к нападению причастны зарубежные террористические группировки, поддерживаемые иностранными спецслужбами. «Нет никаких сомнений в том, что эти псы ада были завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран», — сообщил он.

При этом чеченский лидер подчеркнул, что сама Чечня остается «одним из самых стабильных регионов России и мира». «Эта стабильность обеспечивается комплексом мер, принимаемых руководством, правоохранительными органами, духовенством и общественностью», — написал Кадыров.

Он добавил, что власти региона готовы дать отпор попыткам дестабилизировать ситуацию. «Любая попытка посягнуть на мир и порядок в Чечне будет пресечена жесткими и молниеносными ответными мерами», — заявил глава Чечни.

Нападение на пост полиции в Чечне произошло в ночь на 19 ноября. Боевики совершили атаку в в Урус-Мартановском районе Чечни. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы.