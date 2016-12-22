В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков

В ночь на 19 ноября два боевика напали на пост полиции у села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления республиканского МВД.
«Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, полицейские не пострадали», — сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы выясняют принадлежность нападавших к тем или иным группировкам.
Ранее о вооруженном нападении на пост у села Рошни-Чу сообщал Life. По данным издания, один из сотрудников МВД получил легкое ранение от разрыва самодельного взрывного устройства. Портал также сообщал имена ликвидированных боевиков — по предварительным данным, это были Ахмед Чахкиев (1981 года рождения) и Адам Цуцаев (1986 года рождения). У одного из убитых был обнаружен пистолет, уточнило издание.