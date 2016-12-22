Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 59,09 EUR Нал. 70,18 69,55 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7740,00 -35,84 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,72 +2,20% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков
Лента новостей
Власти Москвы рассказали о «корректировке улиц» для проекта легкого метро 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Тосно». Онлайн 19:00, Спорт В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков 18:24, Общество Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины 18:11, Политика Хинштейн сообщил о похищении пистолета у бойца Росгвардии в «Москва-Сити» 18:02, Общество Голкипер «Локомотива» выбыл до конца года 18:01, Спорт В Салехарде из-за подкупа арестовали гендиректора «дочки» «Газпром нефти» 17:51, Общество Made in Russia: лайфхаки для развития экспортного бизнеса 17:31, РБК и Российский Экспортный Центр Собянин назвал стоимость строительства наземного метро в Москве 17:22, Общество Продавец лимузина на «Авито» опроверг его принадлежность маршалу Жукову 17:19, Общество Капитан «Реала» сломал нос в мадридском дерби 17:13, Спорт Мугабе дали менее суток на добровольный уход в отставку 16:46, Политика В Польше связали «провокации КНДР» с российской «агрессией» на Западе 16:22, Политика В Рязани проведут проверку после нападения на врача в травмпункте 16:21, Общество Тест: умеете ли вы делать портретные фото 16:20, РБК и Huawei «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 16:16, Спорт Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии» 15:46, Политика Порошенко назвал Украину космической державой 15:42, Политика Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории 15:23, Общество СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл 14:57, Общество Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве 14:55, Политика В столкновениях у Горсада в Одессе пострадали более 20 полицейских 14:29, Общество В Росгвардии отказались комментировать потерю пистолета в «Москва-Сити» 14:06, Общество Движение на Ярославском направлении МЖД восстановлено после сбоя 13:19, Общество В Росгвардии ответили на обвинения в охране «вора в законе» 13:19, Общество Посетители ночного клуба в Кемеровской области открыли стрельбу по охране 12:55, Общество СПЧ подготовил заключение о возврате закона о СМИ-иноагентах в Госдуму 12:43, Политика Участник лотереи «Гослото» из Сургута выиграл более 32 млн руб. 12:36, Общество
В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков
Общество, 18:24
0
В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков

В ночь на 19 ноября два боевика напали на пост полиции у села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ​управления республиканского МВД.

«Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, полицейские не пострадали», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют принадлежность нападавших к тем или иным группировкам.

Ранее о вооруженном нападении на пост у села Рошни-Чу сообщал Life. По данным издания, один из сотрудников МВД получил легкое ранение от разрыва самодельного взрывного устройства. Портал также сообщал имена ликвидированных боевиков — по предварительным данным, это были Ахмед Чахкиев (1981 года рождения) и Адам Цуцаев (1986 года рождения). У одного из убитых был обнаружен пистолет, уточнило издание.

Теги: МВД , Чечня , нападение на полицейского
Главное
Хинштейн сообщил о похищении пистолета у бойца Росгвардии в «Москва-Сити» Общество
Материалы по теме
Кадыров призвал россиян провести новогодние каникулы на курортах Чечни Общество
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне Экономика
Из Сирии в Чечню доставили более 40 спасенных женщин и детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку