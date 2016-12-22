В столкновениях у Горсада в Одессе пострадали более 20 полицейских

Во время акции протеста против застройки территории Городского сада в Одессе пострадали более 20 полицейских. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Одесской области в Facebook.
«За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивиты химического происхождения», — говорится в сообщении.
Среди гражданских пострадавших нет, уточнили в полиции.
Накануне, 18 ноября, акция протеста против вырубки деревьев в одесском Летнем театре на территории Горсада переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Сообщалось, что в результате пострадали как минимум шесть человек. В драке пострадал также глава Одесской полиции Дмитрий Головин, которому разбили голову.
Всего в районе Летнего театра вчера собралось около 200 человек.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), а также рассматривает вопрос начала дела по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).