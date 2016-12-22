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Начальник полиции Одессы пострадал в столкновении с митингующими
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Начальник полиции Одессы пострадал в столкновении с митингующими
Общество, 17:05
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Начальник полиции Одессы пострадал в столкновении с митингующими

В столкновении с протестующими против вырубки деревьев в одесском Летнем театре на территории Горсада пострадали сотрудники городской полиции, включая ее начальника Дмитрия Головина. Об этом сообщает «Думская».

Как уточняет издание, в драке протестующих против вырубки и полицейских главе одесской полиции разбили голову. Это произошло в тот момент, когда Головин попытался словами утихомирить собравшихся, снявших ворота Летнего театра. Кроме него пострадали еще шесть сотрудников правопорядка, которые попытались вступиться за начальника. Среди активистов никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), а также рассматривает вопрос начала дела по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Сам начальник одесской полиции заявил журналистам, что ситуация «контролируема». Всего в районе Летнего театра собрались около 200 человек.

Акция протеста проходит у заброшенного Летнего театра Одессы против вырубки деревьев. Как сообщает местное издание «Таймер», вырубка началась после перехода данной территории к новому собственнику, который решил ее застроить. Полиция и Нацгвардия заблокировали протестующих, после чего активисты начали драку с сотрудниками правопорядка.

17 октября местные активисты сорвали концерт российского актера и худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина. «Дюжина активистов» вошла в зал Украинского театра, где проходил моноспектакль актера, скандируя «Чей Крым?» В итоге концерт был отменен.


 
Теги: Украина , Одесса , начальник полиции
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