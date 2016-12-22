Движение на Ярославском направлении МЖД восстановлено после сбоя

Движение пригородных поездов на Ярославском направлении вошло в график после сбоя, вызванного тем, что неизвестные несколько раз срывали стоп-кран в электропоездах.

Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД), поступившем в распоряжение РБК.

«В настоящее время пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по расписанию», — говорится в документе.

Сбой в движении поездов на Ярославском направлении произошел утром 19 ноября. Отклонение от графика движения было вызвано тем, что неизвестные несколько раз срывали стоп-кран в электричках.

Согласно данным, опубликованным Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter, задержки в движении поездов достигали от 11 до 38 минут, частично отменены электропоезда были на отрезках Пушкино-Софрино и Красноармейск — Пушкино.