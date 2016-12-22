На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
Общество, 09:16
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На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
На Ярославском направлении железной дороги произошла задержка в движении поездов. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД), поступившем в РБК.
Как говорится в сообщении, неизвестные несколько раз срывали стоп-кран в электропоездах, что привело к отклонениям от графика в движении.
«Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания», — отмечается в сообщении.
В Twitter Центральной пригородной пассажирской компании говорится о задержке более 10 поездов. Поезда задерживаются до станций Александров-1, Монино, Фрязино и Сергиев Посад. Время задержек составляет до полутора часа.