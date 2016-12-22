Климкин рассказал о передаче «опыта борьбы с россиянами» США

Киев готов передать американским партнерам «опыт борьбы с россиянами» в обмен на оружие от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами», — сказал Климкин.

По его словам, речь идет не только о противотанковых ракетных комплексах Javelin, а «обо всем». Киев также рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, рассказал Климкин.

Ранее ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что совет национальной безопасности США предложит президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на $47 млн для покупки американского вооружения и, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.​