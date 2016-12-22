Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях

Президент Владимир Путин 18 ноября подписал указ о внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно новым изменениям, банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также клиентов ждет отказ, если они не предоставили документы или же подали недостоверные или несоответствующие установленным требованиям бумаги.

Кроме того, в законе уточняется перечень информации, необходимый для проведения уполномоченными банками валютных операций.

В изменениях также говорится о положениях российского Кодекса касаемо административных правонарушений. В частности, речь идет об ответственности за проведение валютных операций с нарушениями законами и требований о репартиации денежных средств. Провинившиеся понесут наказание в виде штрафов.

Также дополнительное наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Таким лицам грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Госдума 15 ноября приняла в первом чтении законопроект о валютном контроле, по которому все россиян станут валютными резидентами. В поддержку законопроекта выступил 321 депутат. Согласно действующему законодательству, в отношении валютных резидентов действуют ограничения по валютным операциям. Также к ним предъявляют требования по декларированию зарубежных счетов и предоставлению соответствующей отчетности.