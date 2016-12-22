Лидер ирландских националистов Адамс покинул пост после 34 лет правления

Политик и председатель ирландской националистической партии Sinn Fein Джерри Адамс заявил о своем уходе в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Адамс сделал это заявление во время ежегодной партийной конференции в Дублине. «Лидерство предполагает понимание того, когда наступает время перемен. Это время пришло. Я полностью уверен в следующем поколении лидеров», — сказал Адамс.

Он также отметил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в парламент на следующих выборах. Агентство отмечает, что уход Адамса знаменует собой «конец исторической эпохи».

Партия Sinn Fein является политическим крылом группировки «Ирландская республиканская армия» (ИРА), которая добивается самостоятельности Северной Ирландии от Великобритании. Впоследствии в организации произошел раскол. В частности, организации «Реальная Ирландская республиканская армия» и «Временная Ирландская республиканская армия» устраивали серию терактов на территории Северной Ирландии и Великобритании в 1970-1980-х годах.

Сам Адамс отрицал свое участие в ИРА, однако бывшие бойцы группировки утверждали, что он входил в число руководителей организации. В 1984 году Адамс пережил покушение, в конце 1980-х он принимал участие в процессе мирного урегулирования с Северной Ирландией.