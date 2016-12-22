В РЖД отказались от должности президента

Олег Белозеров стал генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги», следует из данных СПАРК​. Ранее должность главы РЖД называлась президент.

В июне Госдума одобрила законопроект о переименовании должности главы РЖД из президента в гендиректора. В минувшую пятницу правительство опубликовало постановление о внесении изменений в устав РЖД, в котором отражено это переименование.

«Слово президент <…> заменить словами генеральный директор — председатель правления», — гласит текст документа. Должности вице-президентов также заменены на заместителей генерального директора.

Из документа также следует, что срок полномочий главы РЖД увеличен с трех до пяти лет.

С просьбой о переименовании должности президента РЖД в генерального директора Белозеров обратился в правительство России 2 февраля, сообщал ТАСС со ссылкой на компанию. Глава компании мотивировал свою просьбу «соответствием с существующими практиками корпоративного управления».