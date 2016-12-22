Полиция назвала срыв концерта Райкина в Одессе хулиганством

Полиция Одессы классифицировала срыв моноспектакля актера Константина Райкина как хулиганство, заявила ​заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По ее словам, «конфликт был локализован», а «столкновений допущено не было». Гордиевская заверила, что жалоб и заявлений в полицию не поступало. «Этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований и был квалифицирован по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование», — сказала она.

Гордиевская добавила, что задержания по факту инцидента не проводились.

Моноспектакль худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина в Украинском театре Одессы был сорван 17 ноября. Группа «активистов» вошла в зал и спросила актера: «Чей Крым?» По данным местного издания «Таймер», вошедших было около 12 человек. «Активисты» обвинили Райкина в том, что он поддержал позицию российских властей по поводу принадлежности полуострова. В результате, несмотря на прибытие сотрудников полиции, спектакль был отменен.