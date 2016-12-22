Трамп назвал Клинтон «наихудшим лузером всех времен»

Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон «наихудшим лузером всех времен». Он посоветовал своему бывшему сопернику по президентской гонке «жить своей жизнью» и попробовать «еще раз через три года»

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (Фото: Mike Blake / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал свою соперницу на президентских выборах 2016 года, бывшую главу Госдепартамента Хиллари Клинтон «величайшим лузером всех времен». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп посоветовал Клинтон остановиться и «попробовать еще раз [поучаствовать в президентских выборах] через три года». Он отметил, что это «было бы хорошо для Республиканской партии». Трамп посоветовал Клинтон до следующей попытки «жить своей жизнью». «Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен», — отметил американский президент.

Хиллари Клинтон в своих недавно опубликованных мемуарах в числе одной из причин проигрыша на выборах в 2016 году назвала вмешательство «русских хакеров» и расследование ФБР относительно своей электронной переписки. Экс-госсекретарь вела служебную переписку через личную почту. По мнению спецслужб, это могло привести к утечке данных. По словам Клинтон, она победила бы, если бы не письмо [экс-главы ФБР] Джеймса Коми от 28 октября и действия российского WikiLeaks». В сентябре она допустила оспаривание результатов выборов 2016 года.

В декабре 2016 года ряд политиков и представителей спецслужб открыто обвинил Россию в поражении Клинтон из-за обнародования ее переписки. В январе 2017 года издание BuzzFeed опубликовало «досье», согласно которому Москва многие годы обрабатывала Трампа с помощью имеющегося на него компромата. Трамп назвал «досье» «полной фальшивкой». В октябре The Washington Post рассказала, что финансирование сбора этого досье осуществлялось Клинтон и Демократической партией. Трамп назвал «позорным» сбор Клинтон компромата на него.

В конце октября к​онгресс получил доступ к документам компании Fusion GPS, собиравшей досье на Трампа.

В ноябре 2016 года Клинтон обошла Трампа по голосам избирателей, (65,84 млн против 62,98 млн). Однако за Трампа проголосовали 304 выборщика, а за Клинтон — 227. В итоге победа досталась Трампу.