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Прокуратура Владивостока проверит работу властей города во время циклона
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Прокуратура Владивостока проверит работу властей города во время циклона
Общество, 12:09
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Прокуратура Владивостока проверит работу властей города во время циклона

Прокуратура Владивостока проверяет работу городских властей и управления ГИБДД по устранению последствий снегопада, который 17 ноября привел к автомобильным авариям и многокилометровым пробкам на дорогах краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Приморскому краю.

Фото: Настя Мостовая / «ВКонтакте»

«Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой в непогоду, прокуратура оценивает неудовлетворительно», — говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе зимой готово лишь 93. Фактически к работе приступило только 67 машин.

Надзорное ведомство проверит эффективность принятых мер по очистке дорог от снега и гололеда. Будет установлено, хватит ли властям города средств для устранения последствий непогоды.

Фото: Настя Мостовая / «ВКонтакте»

Кроме того, прокуратура оценит работу владивостокского ГИБДД. В городе за время снегопада было зарегистрировано 270 ДТП, из которых лишь около 90 оформлено сотрудниками ГИБДД.

Прокуратура 23 октября предупредила исполняющего обязанности главы администрации Владивостока, что нельзя нарушать закон при подготовке снегоуборочной техники к зиме. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Из-за обрушившегося 17 ноября на Владивосток снегопада на дорогах в городе образовались десятибалльные пробки, сообщало издание Nation News со ссылкой на горадминистрацию.

Из-за снежного циклона в городе было ограничено движение, участились случаи ДТП. Сообщалось, что жители города часами не могли добраться домой.

По данным ГУ МЧС по Примоскому краю, главная объездная автомагистраль «Седанка», которая связывает остров Русский и аэропорт, была закрыта. В тот день в город перестали пускать большегрузы. До утра 18 ноября был ограничен выезд на улицы города с территории порта.

Были отменены междугородние авиарейсы из Владивостока в города Большой Камень, Арсеньев, Спасск-Дальний, Находка, Уссурийск, село Михайловка, поселки Заводской и Кировка. Всего отменили 18 рейсов.

Теги: ГИБДД , Владивосток , снегопад , Прокуратура Приморского края
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