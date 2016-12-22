Власти Испании пообещали обеспечить Пучдемону одиночную камеру

Если экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон окажется в заключении в Испании, он будет иметь право попросить поместить его в одиночную камеру, пишет Vanguardia. Об этом говорится в сообщении, которое направило МВД Испании бельгийским властям, в ответ на запрос Брюсселя о возможных условиях содержания Пучдемона в случае экстрадиции.

Запрос в Испанию направила прокуратура Бельгии. Брюссель заинтересовался тем, что именно ждет Пучдемона в том случае, если бельгийский суд депортирует его из страны. В ответе испанские правоохранительные органы описали возможные условия содержания Пучдемона в тюрьме.

МВД Испании гарантировало, что Пучдемон будет постоянно находиться под наблюдением охраны, чтобы не допустить актов агрессии со стороны других заключенных. Ему также обещана возможность регулярного общения с адвокатом. По выбору Пучдемона, ему может быть предоставлена одиночная камера, или же камера, в которой он будет содержаться вместе со своими соратниками.

Карлес Пучдемон, экс-президент Каталонии и один из инициаторов референдума о независимости региона вместе с несколькими членами его правительства покинул Испанию в конце октября. Он направился в Брюссель, где допустил возможность формирования «правительства в изгании». 2 ноября суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и еще восьми каталонских политиков, четверо из которых также находились в Бельгии.

Вскоре Пучдемон вместе с четырьмя соратниками сдался бельгийской полиции. Его арестовали на 24 часа. 6 ноября каталонские политики были освобождены по решению суда, однако им было запрещено покидать страну.