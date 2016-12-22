В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом
Общество, 18:26
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В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом
Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в британском графстве Бакингемшир. Об этом сообщает газета Evening Standard.
Авария произошла над лесным массивом в районе деревни Уаддесдон.
Сколько людей было на борту летательных аппаратов в момент столкновения — неизвестно. Представители спасательных служб графства и города Беркшира не располагают информацией, пострадал ли кто-нибудь при инциденте.
Сотрудники экстренных служб направились к месту происшествия.