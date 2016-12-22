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МОК назвал отказ ВГТРК от показа Олимпиады «спекулятивным сценарием»
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МОК назвал отказ ВГТРК от показа Олимпиады «спекулятивным сценарием»
Новый допинговый скандал, 20:48
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МОК назвал отказ ВГТРК от показа Олимпиады «спекулятивным сценарием»
Угрозу отказа ВГТРК от трансляции Олимпийских игр в МОК назвали «спекулятивным сценарием». Комитет предложил подождать результатов расследования обвинений против России в реализации допинговой программы при поддержке госструктур
Фото: Mike Blake / Reuters

В Международном олимпийском комитете назвали «спекулятивным сценарием» информацию о возможном отказе ВГТРК от трансляции Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году, если российская сборная будет отстранена от Игр. Об этом говорится в ответе МОК на запрос РБК.

«Международный олимпийский комитет концентрируется на результатах комиссий [Самуэля] Шмида и [Дениса] Освальда, которые будут рассмотрены исполнительным советом МОК 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий», — сообщила в ответ на письменный запрос команда МОК по связям со СМИ. Запрос касался заявления ВГТРК, в котором говорилось, что телерадиокомпания не будет транслировать зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, если МОК не допустит до нее российскую сборную. В Кремле сообщили, что с пониманием относятся к этой позиции.

В то же время ​блогер и создатель сайта Television sport Илья Фирсов пояснил в разговоре с РБК, что Россия по договоренности с МОК уже должна обеспечить показ 100 часов зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

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«На территории России уже приобретены права на трансляцию зимней Олимпиады в Пхёнчхане агентством Telesport. Что касается правила 100 часов показа в эфире ТВ, оно действительно есть. Права приобретены, и Telesport как вещатель должен обеспечить эти часы, и вряд ли МОК разрешит сделать отступление от этого правила в случае, если сборная России будет отстранена. В случае отказа от трансляции агентство должно будет выплатить штрафные санкции, которые назначит МОК. Скорее всего, на «Матч ТВ» трансляции будут в любом случае — биатлон собирает рейтинги, даже если российские спортсмены там не участвуют, это очень популярный вид спорта сейчас», — отметил эксперт.

Вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду будет решаться 5 декабря 2017 года. До этой даты должны представить свои доклады две комиссии МОК, которые возглавляют Самуэль Шмид и Денис Освальд. Особый интерес представляет доклад комиссии Шмида, поскольку он касается обвинений России в организации государственной системы распространения допинга среди ведущих спортсменов. Если комиссия решит, что подобная система действительно была, то МОК может прийти к заключению о ее несоответствии принципами Олимпийской хартии и приостановить членство Национального олимпийского комитета России. Как следствие, сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх.

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Авторы: Дмитрий Окрест, Егор Губернаторов, Владислав Гордеев.
Теги: ВГТРК , телевидение , Олимпиада , МОК , Олимпиада-2018
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