Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,14 EUR Нал. 70,42 69,67 USD Бирж. 59,14 -0,54 EUR Бирж. 69,73 -0,52 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7839,97 +2,04 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,57 +1,96% DJIA 23375,49 -0,35% Nasdaq 6796,23 +0,04% FTSE 7380,68 -0,08%
Путин ответил на просьбу найти время в «плотном графике» в 2019 году
Лента новостей
При стрельбе в Стокгольме ранили человека 20:26, Общество Адвокат заявила о недопуске скорой к вскрывшим вены в Мосгорсуде 20:10, Общество Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии 19:51, Политика Путин выступил за реформу системы госзакупок в области культуры 19:50, Общество Исинбаева объявила о присоединении к движению Putin Team 19:46, Политика Вместо вклада: стоит ли покупать «народные» облигации банков 19:42, Деньги Бывший форвард сборной России Погребняк забил впервые за два года 19:20, Спорт Путин сократил штат Вооруженных сил на 293 человека 19:17, Политика Министр иностранных дел Ливана обсудил в Москве судьбу премьера страны 19:14, Политика Соколов раскритиковал план Карлова по спасению «ВИМ-Авиа» 19:05, Бизнес С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 19:01, РБК и Ситибанк Итальянский хирург заявил об успешной пересадке головы трупу 19:00, Общество Путин ответил на просьбу найти время в «плотном графике» в 2019 году 18:53, Политика Элементарные частицы истории: как точные науки помогают гуманитариям 18:44, Мнение «Опора России» заявила о риске массовых банкротств из-за дефицита вагонов 18:40, Бизнес В Аргентине пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек 18:37, Общество Минобороны сообщило об ударе шести Ту-22М3 по террористам под Абу-Кемалем 18:26, Политика В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом 18:26, Общество Акционеры «Делового Петербурга» предложили группе ЕСН купить издание 18:16, Технологии и медиа Лэптопы снова в топе: ноутбуки возвращают себе популярность 18:13, Партнерский материал В британском парламенте появилась первая женщина-герольдмейстер 18:09, Общество В НАТО извинились перед Турцией за «вражеский плакат» с Ататюрком 18:06, Политика «Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года 17:58, Бизнес Мэр Каракаса Ледесма сбежал в Колумбию 17:58, Политика Патрушев обвинил «Ростех» в срыве сроков строительства медцентра 17:51, Общество Собчак прочтет лекцию в Оксфорде и пообщается с Ходорковским 17:47, Политика В РЖД заявили о восстановлении работы сервиса по продаже билетов 17:39, Технологии и медиа Партии ФРГ просрочили собственный дедлайн на создание правящей коалиции 17:36, Политика
Путин ответил на просьбу найти время в «плотном графике» в 2019 году
Выборы президента России, 18:53
0
Путин ответил на просьбу найти время в «плотном графике» в 2019 году

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу найти время в своем графике в 2019 году напомнил о том, что в марте 2018 года пройдут выборы президента.

На совещании по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры к президенту России обратился ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев. Он напомнил, что Путин подписал указ о праздновании 100-летия вуза.

«Мы просили бы Вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием», — заявил Малышев.

В ответ Путин напомнил: «У нас в марте выборы, а Вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике».

Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания должна начаться уже в декабре этого года. В Кремле пока не ответили, будет ли участвовать Владимир Путин в президентской гонке.

В Кремле выбрали приоритетный сценарий выдвижения Путина в президенты
Политика

На пресс-конференции в рамках саммита АТЭС 11 ноября российский лидер заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. Он добавил, что «время придет, поговорим на эту тему».

В октябре на пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» Путин говорил, что пока не определился, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году. В качестве ответа на вопрос он привел анекдот про Израиль. «Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: «Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?» — «Я возьму «Узи» и буду стрелять». — «Молодец, а если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться». — «Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — рассказал Путин.

Теги: Владимир Путин , ВГИК , выборы президента России , Владимир Малышев
Главное
Путин выступил за реформу системы госзакупок в области культуры Общество
Материалы по теме
Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке анекдотом про Израиль Политика
Путин ответил на вопрос «Когда уже наконец?» о новом президентском сроке Политика
Выбор сценария: как Путин может объявить о выдвижении в президенты Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку