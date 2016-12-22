Путин ответил на просьбу найти время в «плотном графике» в 2019 году

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу найти время в своем графике в 2019 году напомнил о том, что в марте 2018 года пройдут выборы президента.

На совещании по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры к президенту России обратился ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев. Он напомнил, что Путин подписал указ о праздновании 100-летия вуза.

«Мы просили бы Вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием», — заявил Малышев.

В ответ Путин напомнил: «У нас в марте выборы, а Вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике».

Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания должна начаться уже в декабре этого года. В Кремле пока не ответили, будет ли участвовать Владимир Путин в президентской гонке.

На пресс-конференции в рамках саммита АТЭС 11 ноября российский лидер заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. Он добавил, что «время придет, поговорим на эту тему».

В октябре на пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» Путин говорил, что пока не определился, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году. В качестве ответа на вопрос он привел анекдот про Израиль. «Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: «Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?» — «Я возьму «Узи» и буду стрелять». — «Молодец, а если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться». — «Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — рассказал Путин.