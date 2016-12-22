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В британском парламенте появилась первая женщина-герольдмейстер
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В британском парламенте появилась первая женщина-герольдмейстер
Общество, 18:09
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В британском парламенте появилась первая женщина-герольдмейстер

На должность герольдмейстера британского парламента впервые за 650 лет назначена женщина. Об этом сообщает The Telegraph.

Указ о назначении Сары Кларк на должность подписан королевой Елизаветой II. Мужчины, занимающие эту должность, носят титул хранителя черного жезла, Кларк будет именоваться хранительницей. Краткое наименование «черный желз» останется без изменений.

Спикер палаты лордов Лорд Фаулер назвал назначение женщины на исторически мужскую должность историческим событием. Он отметил, что в парламенте появляется все больше женщин, и привел в пример нескольких своих предшественниц в должности.

Ранее Кларк занималась организацией спортивных мероприятий, в частности, Уимблдонского турнира.

Герольдмейстер — должностное лицо, участвующее в церемониях (в частности, ему отводится важная роль в ежегодном открытии парламента) и занимающееся организационной работой. В летописях упоминается с 1630-х годов.

В палате общин (нижняя палата британского парламента) есть должность, аналогичная герольдмейстеру — парламентский пристав. В 2008 году ее впервые в истории заняла женщина, Джилл Пэй. В 2011 году она покинула должность.

Теги: Великобритания , феминизм , Парламент
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