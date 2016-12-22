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Акционеры «Делового Петербурга» предложили группе ЕСН купить издание
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Акционеры «Делового Петербурга» предложили группе ЕСН купить издание
Технологии и медиа, 18:16
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Акционеры «Делового Петербурга» предложили группе ЕСН купить издание

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин может купить газету «Деловой Петербург», сообщило со ссылкой на свои источники в пятницу, 17 ноября, в Telegram-канале издание The Bell.

Информацию о переговорах подтвердили РБК источник в редакции «Деловой Петербург» и представитель группы ЕСН. «Да, они представили нам предложение, мы внимательно его рассматриваем», — сообщил собеседник РБК в группе ЕСН.

«К нам обратились с этим предложением акционеры «Делового Петербурга» буквально несколько дней назад. Надо изучить», — ответил Березкин «Интерфаксу» на вопрос о возможной сделке. При этом он затруднился сказать, когда будет принято решение.

Переговоры с ЕСН находятся на начальном этапе, о продаже какой именно доли пойдет речь, пока сказать сложно, но будет точно больше контрольного пакета», заявил источник в редакции «Делового Петербурга».

Купить «Деловой Петербург» планирует бизнесмен Евгений Пригожин, сообщила 31 октября «Новая газета». Позже эту информацию опроверг Пригожин и само издание.

На медиаактив претендует также Национальная медиа группа (РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия» и др.), сообщал РБК источник в редакции «Делового Петербурга». Основной владелец, а также гендиректор и главный редактор издания Максим Васюков эту информацию не подтверждал. Покупка «Делового Петербурга» не входит в стратегические планы Национальной медиа группы, сообщала тогда ее пресс-служба.

Переговоры с Национальной медиа группой «поставлены на паузу», утверждает теперь источник РБК в «Деловом Петербурге», добавляя, что «Березкин более приоритетный акционер».

Максим Васюков отказался от комментариев. РБК направил официальный запрос в Bonnier.

Газета «Деловой Петербург» была учреждена в 1993 году. Сейчас 80% издания принадлежит ее генеральному директору Максиму Васюкову, Эта доля находится под обременением, уточнил РБК сам Васюков. Еще 20% — у шведской медиагруппы Bonnier.

Аудитория одного номера «Делового Петербурга» в родном городе составляет в среднем, по данным Mediascope за март—июль 2017 года, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. В октябре 2017-го сайт dp.ru, по данным SimilarWeb, посетили 2,6 млн пользователей.

В 2016 году выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на которое оформлен бизнес издания, снизилась по РСБУ на 3%, до 374,1 млн руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на 63%, до 34,3 млн руб., чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 25,7 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Кредиторская задолженность АО на конец 2016 года — 83,7 млн руб.

Связанная с ЕСН структура — АО «Сотол Проект» — в июне этого года стала основным владельцем РБК. По данным на ноябрь 2017 года, «Сотол Проекту» принадлежит 72,19% ПАО РБК.

Теги: ЕСН , «Деловой Петербург»
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