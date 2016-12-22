На торги выставили дом из фильма «Ошибка резидента»

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) выставило на торги здание на востоке Москвы, которое фигурировало в фильме «Ошибка резидента». Об этом сообщает пресс-служба АИЖК.

Дом 1954 года постройки расположен по адресу: 1-й проезд Подбельского, владение 14. В 1960–80-х годах в нем располагался пункт проката и ремонта радиоаппаратуры. В 1968 году в здании снимались сцены из фильма: по сюжету там работал главный герой Михаил Тулин (Георгий Жженов). Уточняется, что здание не имеет исторической ценности, требует ремонта и по расположению подходит для магазина или центра оказания бытовых услуг.

Стартовая цена лота — 8,4 млн руб. Торги назначены на 12 декабря.

Wikimapia уточняет, что одноэтажное кирпичное здание не эксплуатируется с 2004 года.