Российская дипмиссия ознакомилась с материалами о вмешательстве в Brexit

Посольство России в Великобритании ознакомилось с материалами университета Суонси о якобы вмешательствах российской стороны в Brexit, послуживших основанием для публикаций британской газеты Times. Было обнаружено, что выводы исследователей искажены. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Уже первое ознакомление с полученными нами материалами свидетельствует о том, что, как мы и ожидали, газета исказила выводы исследователей, что подтвердил и сам университет», — сообщил представитель дипмиссии. «Планируем продолжить проработку вопроса и обратиться в Times за разъяснениями, как было допущено такое нарушение журналистских стандартов», — добавил дипломат.

Обращения с просьбой предоставить материалы было направлено также в университет Эдинбурга (Великобритания) и Калифорнийский университет Беркли (США), на исследования которых СМИ также ссылались. В первом запрос рассматривается, ответ из второго пока не получен.

13 ноября глава британского правительства Тереза Мэй в своей речи обвинила Россию во вмешательстве в дела Запада, в частности, в процесс Brexit. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в высказываниях не было никакой конкретики.