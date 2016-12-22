Мособлсуд оправдал водителя красногорского стрелка

Московский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор водителю красногорского стрелка Шоте Элизбарашвили и признал за ним право на реабилитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будут ли предъявлены требования о взыскании компенсации за уголовное преследование — этот вопрос будет решен после вступления приговора в законную силу», — сказал адвокат Алексей Мошанский.

14 ноября присяжные оправдали водителя красногорского стрелка — бизнесмена Амирана Георгадзе, который расстрелял четырех человек в Красногорске и затем покончил с собой. Элизбарашвили обвиняли в пособничестве Георгадзе, а также в незаконном обороте оружия. Его​ задержали в октябре 2015 года.



Георгадзе ​19 октября 2015 года застрелил первого замглавы администрации Красногорского района Юрия Караулова, гендиректора компании «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко и еще двух человек. Позднее Георгадзе покончил с собой, его тело было обнаружено спустя несколько дней в ​одном из частных домов в Тимошкино.