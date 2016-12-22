В Петербурге «заминировали» несколько школ и вокзал

В Санкт-Петербурге эвакуировали ряд школ и несколько других объектов в разных районах города, сообщили РБК в пресс-службах администраций районов.

На данный момент в Красногвардейском районе города продолжается проверка безопасности торгового центра «Июнь», уже завершены проверочные мероприятия в школе №143 и на Ладожском вокзале, сообщили РБК в пресс-службе районной администрации. Школа сейчас находится на ремонте, из здания перед проверкой эвакуировали 20 рабочих, уточнили в пресс-службе.

Всех посетителей ТЦ «Июнь» эвакуировали, в здании ведутся оперативные работы, подтвердил РБК представитель торгового центра. «В 11:42 на ресепшн был звонок, сообщили, что заложена бомба, полчаса на эвакуацию», — уточнили в ТЦ.

В Московском районе проводилась эвакуация в школах №484, №362, №376 и №643. «На данный момент все проверки завершены, сообщения [о минировании] не подтвердились», — отметили РБК в пресс-службе администрации района. В Приморском районе около 10:00 была эвакуирована школа №430, сообщения о «минировании» также оказались ложными.

Массовые звонки о минировании зданий и объектов транспортной инфраструктуры стали поступать в различные города России с начала осени, только с 10 по 13 сентября сообщения о заложенных бомбах получили в 25 городах. К середине сентября волна звонков о минировании дошла и до Москвы, в ФСБ после этого возбудили уголовное дело. Директор службы Александр Бортников 5 октября заявил, что звонившими были россияне, находящиеся за рубежом, но у них есть и пособники в России.

Тем не менее звонки продолжают поступать. 12 ноября в Москве пришлось эвакуировать Курский вокзал. На следующий день в столице «заминировали» здание банка на севере города. 16 ноября в связи с сообщением о взрывном устройстве были эвакуированы здания, где расположены приемные Госдумы и Совета Федерации.