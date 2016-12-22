Выселение студентов из общежитий перед ЧМ-2018 начнется в мае

Студенты уже в мае начнут освобождать общежития для заселения сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

«Все согласовано. Будут изменены программные планы [для этих студентов], они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября», — заявила глава Минобрнауки.

Она добавила, что не понимает «шума» вокруг информации о выселении студентов из общежитий. «Я бы наоборот радовалась, лето «начнется» раньше», — заявила она.

Информация о том, что часть студенческих общежитий будет передана на время чемпионата силовикам, появилась в начале ноября. Речь шла, в частности, о ряде вузов Нижнего Новгорода и Самары. Российский студенческий союз направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором указал на незаконность выселения и нарушение прав граждан.

В Минобрнауки позднее уточнили, что речь идет о подселении сотрудников МВД и Росгвардии в комнаты, освободившиеся из-за отъезда учащихся на лето. В ведомстве пообещали, что все пройдет в «максимально комфортных условиях» для студентов, которые останутся в общежитиях на каникулах.