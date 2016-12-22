Воровавшего кур в Абхазии леопарда вернули в Сочи

Пойманного накануне в Абхазии леопарда вернули в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.

Прибывшие в Абхазию специалисты центра обездвижили животное и провели ветеринарное обследование, которое показало отличное состояние зверя. Было установлено, что это самка по кличке Виктория. Вместе с еще двумя леопардами ее выпустили в дикую природу в июле 2016 года.

«После короткой реабилитации и тестирования Виктория будет снова оснащена спутниковым ошейником и выпущена в Кавказском заповеднике», — уточнили в ведомстве.

Пойманный леопард (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

16 ноября в Абхазии в селе Лыхны местный житель поймал леопарда, который воровал кур. Следы животного местные жители обнаружили в начале месяца.

В июле 2016 года в дикую природу в Кавказском заповеднике были выпущены переднеазиатские леопарды Виктория, Ахун и Килли. Они родились в Центре восстановления переднеазиатского леопарда. На животных надели спутниковые ошейники, которые позволяют отслеживать их перемещение. ​

В 2014 году центр посещал президент России Владимир Путин.