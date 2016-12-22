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В Абхазии поймали воровавшего кур леопарда
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В Абхазии поймали воровавшего кур леопарда
Общество, 16:09
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В Абхазии поймали воровавшего кур леопарда
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

В Абхазии в селе Лыхны Гудаутского района местный житель поймал леопарда, рассказал агентству «Интерфакс» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

По словам Дбара, около полутора недель назад жители села заметили пропажу домашней птицы, а несколько дней назад один из них увидел леопарда у одного из подворьев и решил его поймать. Он придумал для животного ловушку — поместил в клетку живую курицу в качестве приманки. Накануне, 15 ноября, леопард в эту ловушку попал, при этом животное не пострадало.

Видео: Sputnik Абхазия

О поимке зверя были проинформированы российские эксперты, которые занимаются проектом восстановления популяции этого вида диких животных. Директор Института экологии Академии наук Абхазии предположил, что это одно из трех животных, которых Сочинский центр разведения и акклиматизации леопардов выпустил в Кавказском заповеднике в 2016 году.

«Мы ожидаем прибытие в Абхазию группы специалистов во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка, которые курируют проект восстановления леопардов, а также директора Кавказского заповедника, — сказал он, — они осмотрят животное, проведут его идентификацию, затем перевезут леопарда в Сочи».

По словам Дбара, леопард сейчас находится в беспокойном состоянии. «Из-за эмоционального напряжения он даже не тронул курицу, которая так и сидит вместе с ним в клетке», — сказал он. Директор Института экологии Академии наук добавил, что у клетки организовано дежурство, к ней никого не подпускают.

В июле прошлого года были выпущены в дикую природу в Кавказском заповеднике переднеазиатские леопарды Ахун, Килли и Виктория, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России. Все трое родились в Центре восстановления переднеазиатского леопарда, построенном при участии WWF России. На животных надели спутниковые ошейники, которые позволяют отслеживать их перемещение. ​К мониторингу леопардов были привлечены зоологи ИПЭЭ РАН, Кавказского заповедника и Института экологии горных территорий КБНЦ РАН.

В феврале 2014 года президент Владимир Путин побывал в Центре восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи.

Центр восстановления популяции переднеазиатского леопарда был создан в 2009 году. Он стал первым в России специализированным питомником по разведению крупных хищников для последующего выпуска в природу.

Теги: Абхазия , леопард
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