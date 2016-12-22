После гибели двух рабочих при обрушении стены в Краснодаре возбудили дело

В Краснодаре возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении на них стены хладокомбината. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
Дело возбуждено по ч. 3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
16 ноября на территории хладокомбината при проведении демонтажа 5-этажного здания произошел обвал стены. В результате двое рабочих в возрасте 20 и 21 лет скончались на месте. Их 52-летний коллега был доставлен в больницу с переломом руки.
13 ноября из-за обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске погибли три человека, еще один был госпитализирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы).